Apenas y los toca uno y se ponen enojadísimos

Ciudad de México.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia mañanera de este martes una caricatura del periodista Joaquín López-Dóriga, hoy el titular del Ejecutivo señaló que apenas y los testerean y se ponen enojadísimos.

"Los que ahora son más críticos, los que más nos atacan se volvieron paladines de la justicia, de la democracia, de la libertad, una transformación muy especial de los nuevos tiempos, por las circunstancias.

"Estaban acostumbrados a cuestionar y ellos no podían ser tocados, nadie los tocaba, eran los intocables. Entonces de repente, les hace uno un pequeño señalamiento, con todo respeto, sutileza, una cosa mínima, apenas y los testerea uno y se ponen enojadísimos, no aguantan nada", expresó y añadió que antes no había posibilidad de réplica, además que garantizó el derecho a disentir.

Por su lado, López-Dóriga respondió este miércoles que el exhibir la caricatura del monero Hernández con su imagen, fue una burla y maniobra "para distraer de lo grave".

A través de un video en redes sociales, López-Dóriga refirió que la caricatura del monero Hernández, que presentó el Presidente, fue para distraer de los muertos por la pandemia de Covid-19 y de la violencia.

López-Dóriga señaló que López Obrador utilizó tiempo y medios públicos para atacar a un periodista.

"El problema, presidente, no soy yo, para una mayoría es usted. Pero había que distraer de muertes y dislates sanitarios. Muertes por Covid y muertes por violencia", expresó el conductor de noticias.

"Yo quiero decirle al presidente que jamás me he burlado de él, como él se burló ayer de mí; que nunca le he faltado al respeto como él me lo faltó ayer; que nunca lo he caricaturizado como él lo hizo ayer con dibujo ajeno y recortado, manipulado", agregó López-Dóriga.

También denunció que Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, distribuyó, con ayuda de bots, el video del momento en que el Presidente exhibe la caricatura del periodista.

Sobre la aclaración que hizo el monero Hernández de que el dibujo de López-Dóriga no es un cartón sino parte de la sección de una revista, el periodista señaló que López Obrador editó el material. Agregó que es una mentira el que el Presidente vio el cartón un día antes.

ES INDIGNO

"Hernández dejó al descubierto la maniobra, la patraña, pero eso es cosa de ellos. Yo sólo reitero que me parece indigno que un presidente de la República utilice un espacio público para engañar, ofender y tratar de burlarse de un reportero, invocando un derecho de réplica, que yo ejerzo en este espacio, después de que usted, presidente, reiterara su ataque ventajista, manipulado e impropio de López Obrador que yo conocí hace 22 años.