Apelan las multas 50 automovilistas. Falla a su favor Tribunal municipal

Cd. Victoria, Tam.- En lo que va del año se han presentado 60ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Ciudad Victoria, de las cuales el 83.33 por ciento corresponden a la Dirección de Tránsito local y Vialidades por la incorrecta imposición de, dijo el juez Luis Enrique García Portales, quien apuntó que en la mayoría de los casos lasson resueltas a favor del ciudadano.

"Estamos recibiendo alrededor de una demanda diaria, estamos hablando que estamos arriba de las sesenta demandas en lo que va del año, es bastante buena la afluencia de la ciudadanía al Tribunal", de las 60 demandas recibidas en el Tribunal 50 son en contra de Tránsito local, y las 10 restantes en contra de cobros o multas de parte de Parquímetros y Estacionómetros municipales, Comapa, y la Dirección de Desarrollo Urbano.

"La queja de los ciudadanos es que están inconformes con la multa, no están de acuerdo con que se les sancione, o bien no cometieron la infracción o bien no se les levantó correctamente la boleta", cabe destacar que desde el mes de febrero de 2015 cuando fue nombrado el juez del Tribunal de Justicia Administrativa del Municipio, Tránsito local ha encabezado siempre la lista de entes de gobierno con más demandas por la expedición de multas.

García Portales consideró que las autoridades deben de abocarse por refinar sus métodos y procesos de operación con la finalidad de procurar evitar faltas en la imposición de sanciones, o mala interpretación de los reglamentos municipales, "se están capacitando mejor los agentes, están tratando de hacer mejor su trabajo que esa es la intensión del Tribunal, que se establezca el orden jurídico y que las autoridades hagan bien su labor".

Algunas se las multas que han sido revocadas, por ejemplo, son por conducir en estado alcohólico, no obstante el juez señaló que Tránsito local no ha podido acreditar con certificado médico el nivel de embriaguez del ofendido, razón por la cual el Municipio ha perdido ese tipo de demandas.