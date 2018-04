Apela el Sindicato a dividirse Telmex

El Transitorio 18 dice que no debe de meterse la IFT, o las Telecomunicaciones con los derechos de los trabajadores, por ejemplo si hay una separación no debería afectar los contratos colectivos . Alejandro Pérez Zúñiga, secretario general de la Sección 39 del STRM

Cd., Tam.- En marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones habría dado un plazo de dos años para la separación paulatina de la empresa Teléfonos de México, señaló Alejandro Pérez Zúñiga, secretario general de la Sección 37 del Sindicato dede la República Mexicana, es decir, que para 2020 Telmex debería de haberse dividido en dos o más empresas.

“Por ahí hay buenas pláticas con el Ejecutivo y con la IFT, esperemos que no llegamos a esa situación pero si le están dando un plazo de dos años para la separación funcional paulatinamente”, indicó que Telmex ha recurrido a amparos para tratar de evitar esta separación forzosa, “el Transitorio 18 dice que no debe de meterse la IFT, o las Telecomunicaciones con los derechos de los trabajadores, por ejemplo si hay una separación no debería afectar los contratos colectivos”.

Los telefonistas sindicalizados se oponen a dicha resolución del organismo federal ya que consideran que esto sería violatorio de los derechos laborales de 60 mil trabajadores en la República Mexicana, de los cuales dos mil se encuentran en el estado de Tamaulipas; la IFT determinó que Teléfonos de México es preponderante en el mercado de las telecomunicaciones por lo que era necesaria su división para fomentar la inversión en ese mercado.

“Las empresas extranjeras, o las mismas empresas que se están creando aquí, solamente vienen a utilizar las infraestructuras de nuestros servicios sin inversión ninguna y eso es como si tú llegarás a una casa y ocupar lugares donde no te corresponde, es por eso que se nos hace arbitrario de que nos llamen preponderantes”.

Por esta causa 600 Telefonistas en ciudades como Victoria, Tampico, Matamoros y Reynosa se manifestaron el pasado jueves, Pérez Zúñiga indicó que tras la revisión del contrato colectivo el dirigente nacional del STRM, Francisco Hernández Juárez, habrá de dar indicaciones para una posible huelga general, “pareciera que quieren destruir a la empresa de telecomunicaciones más importante de América Latina y por ende el Sindicato de Telefonistas que representa a nivel nacional y a nivel internacional los derechos de los trabajadores, la democracia, y eso sí sería un paso atrás para el sindicalismo”, desde hace 25 años que los telefonistas no realizan una huelga general, aclaró.