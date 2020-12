Apela al talento

Ciudad de México.

El director técnico Andrés Lillini aseguró que el talento de los integrantes del club Universidad, que afloró a lo largo del torneo y se sublimó en la Liguilla, es el que los tiene en la Final, y los va a llevar a lograr la octava estrella para Pumas.

"El talento nos llevó a hacer 4 goles a Cruz Azul, y el talento nos tiene que llevar a ser campeones", dijo.

El argentino de 46 años, quien vino a revolucionar a los felinos, tratándolos igual que forma a los canteranos, se dio a la tarea de recordarle a sus pupilos el privilegio que tienen de jugar por el título, algo que muchos futbolistas no llegan a conocer en toda su trayectoria.

En la concentración todavía se paladea el sabor de la victoria contra Cruz Azul, pero el estratega ya aterrizó a sus jugadores para vivir el duelo ante León, cuyo primer capítulo arranca hoy jueves.

"Al futbolista, a un entrenador, a un cuerpo técnico jugar una Final le pasa muy pocas veces en la vida, si pensamos que contra Cruz Azul fuimos héroes, estamos muy equivocados, en la retina de la gente y de nosotros queda lo último que existe, y eso es la Final. Si no estamos a nuestras máximas capacidades, el rival nos gana", explicó.

"Jugar una Final es lo máximo a lo que aspiras, no podemos dejarlo pasar, jugar una Semifinal como la que hicimos, no quiere decir que logramos lo mejor, lo mejor es ser campeones, es lo más maravilloso y lo más lindo, no hay dinero ni premios que valgan, lo importante es luchar como lo hicimos".

Lillini no ha dejado de repetirles la frase que acuñó desde su llegada al equipo, en cada entrenamiento les deja claro que tienen que correr más que el rival.

"Trato de mentalizarnos para que no nos salgamos de lo que hemos hecho, en que por favor hagamos las cosas que estamos entrenando, sabemos las carencias que tenemos, hemos crecido con base en ellas, cuando uno sabe de sus limitaciones es cuando crece", apuntó.

"Si nos creemos más de lo que podemos ser, seguramente nos vamos a equivocar".