Apasionado del veganismo

Ya sea en entregas de premios o en manifestaciones, el actor Joaquin Phoenix aprovecha cada momento para externa su gusto por el veganismo.

Durante la entrega 92 de los Óscar, Joaquin Phoenix logró coronarse como el Mejor Actor gracias a su papel como el Guasón en la cinta dirigida por Todd Phillips, pero la gran sorpresa no fue su premio, sino el discurso que ofreció cuando aceptó el galardón.

EMPATÍA CON LOS ANIMALES

Contrario a lo que se podría pensar, el veganismo de Joaquin Phoenix no es una moda, es una convicción que comparte con toda su familia desde 1977, cuando en un viaje de Miami a Venezuela, junto a sus padres y sus hermanos Rain y Liberty presenciaron un hecho violento contra peces.

ACTIVISMO

El actvismo del actor no es reciente, ya que desde su trinchera ha abanderado la causa, prestando voz a quienes considera no pueden pedir ayuda: los animales.

Es por eso que a la par de su carrera en la actuación, la cual ha ido en ascenso, desde 2013 colabora con cuanta organización protectora de animales lo ha buscado, siendo PETA con la que más ha colaborado.

CONTAGIA

Durante 2019 Phoenix se dedicó a elevar su discurso sobre el veganismo a todo espacio en el que se presentó, al grado de contagiar a las galas más importantes de la industria del cine.

En la entrega de los Globos de Oro logró que el menú fuera veganizado y se ofreciera sopa fría de remolacha dorada, risotto de hongos y una cúpula de chocolate como postre.

Días después, ocurrió lo mismo durante el almuerzo de nominados al Óscar y en la propia premiación de la Academia en la que se incluyeron 18 platillos veganos como el tempura de batata con alioli de menta y cilantro y el cuscús con verduras, o la berenjena en salsa húngara sobre un lecho de arroz negro.

Es la primera vez que puedo comer en una entrega de premios. Me pareció que estaba todo excelente. Me he sentido conmovido, la verdad, porque supone un paso muy importante".

Entrevista al término de la gala de los Globos de Oro

PREDICA CON EJEMPLO

El discurso que ha adoptado el actor de 45 años ha mantenido una correspondencia con sus acciones, pues tan sólo en la pasada temporada de premiaciones, Phoenix ha sido ejemplo vivo de lo que predica.

Discurso en el Globo de Oro: "Creo que estamos llegando a un punto en el que ya no se puede seguir negando la evidencia. Me parece que es lo mismo que sucedió cuando nos dimos cuenta de que el tabaco era nocivo y que también perjudicaba a los fumadores pasivos y por tanto se prohibió fumar en los lugares públicos. Creo que consumir productos de origen animal ha dejado de ser una opción personal. Tiene un impacto drástico y unas consecuencias inmensas en el resto del mundo y es algo que nos afecta a todos".

Festejo después del Premios SAG: Phoenix evitó las fiestas posteriores a los premios del Sindicato de Actores, en su lugar acudió a una vigilia en un matadero donde, junto a un grupo de la organización Save Animal, les dio de beber a un grupo de cerdos que esperaba la muerte.

Discurso en el Óscar: "Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y robarle a su bebé, pese a que sus gritos son de evidente angustia. Después, tomamos la leche que está destinada a su ternero y la echamos en nuestro café y nuestros cereales".

Festejo del Óscar: El histrión fue captado por el fotógrafo Greg Williams comiendo hamburguesas veganas en uno de los locales de la cadena Monty´s Good Burger en Los Ángeles, California, junto con su esposa, Rooney Mara.

CAMPAÑAS RECIENTES

A

sí es como el actor de filmes como Gladiador y Ella se ha convertido en abanderado del veganismo, lo cual han sabido aprovechar organizaciones que comparten la causa.

´BeFairBeVegan nos anima a considerar que nuestras similitudes centrales son mucho más profundas que nuestras diferencias superficiales´.

Joaquin Phoenix, actor

"Todos somos animales"

En 2019, PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) lo nombró como la persona del año, esto gracias a su colaboración en diferentes proyectos.

Uno de ellos fue promover su imagen para una campaña de "Todos somos animales"

EN FILMES

E

l activismo ahora ha cobrado para Phoenix un papel relevante en su carrera, pues ha comenzado a producir proyectos con los que pretende poner el tema en la mesa.

Gunda (2020), es un documental en blanco y negro del director ruso Victor Kossakovsky, del que Phoenix es productor ejecutivo, en el que se aborda la vida de una cerda y los animales que la acompañan en una granja, destacando que todos los seres vivos tienen sentimientos.

The Animal People (2019) es un documental basado en activistas en favor de los derechos de los animales y bajo vigilancia del FBI. Según ha declarado el propio actor también trata de cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, el cambio social y el poder corporativo.

También ha prestado su voz, lo hizo para la película australiana Dominion (2018) de Chris Delforce, en el que se muestra y denuncia la esclavitud y el maltrato animal por parte de los humanos en varios áreas: mascotas, vida salvaje, investigación científica, entretenimieno, vestimenta y alimentación.

La voz de Phoenix también se escucha en Earthlings (2005), un documental producido y dirigido por Shaun Monson y coproducido por Persia White. La música es del también activista Moby.