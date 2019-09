Puede que en los programas televisivos como "Soy Luna" y "Violetta" el cantante Ruggero Pasquarelli no pareciera un aficionado al futbol, pero es un gran seguidor de este deporte. Ahora, el italiano radica en Argentina, pero eso no le impide estar siempre al pendiente de su equipo, el Napoli, y hace lo imposible por no perderse sus juegos.