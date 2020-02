¡Apasionado del futbol!

Luis Roberto Delgado abraza con mucho cariño el balón, lo frota, lo besa y hasta le lanza una coqueta mordida. Hace ya varios años y sobre todo muchos kilos que se conocen y se siguen divirtiendo de lo lindo.

El "Padrino", como le apodan sus amigos, es uno de los jugadores más pesados que participan en la Liga de los Gorditos del Club Futbol Total en donde los complejos no existen.

"Yo peso 140 kilos y no me he sentido menos que nadie, alguna vez fui flaco, jugué y me discutí en varias ligas y ahorita ya con años de más y kilos de más no han sido impedimento para seguir jugando, siempre me ha apasionado el futbol, siempre he sido aficionado de hueso colorado a este deporte", afirma el flamante delantero de los Barcelonjas, equipo que formó hace unos meses junto a sus amigos.

"Le pusimos así porque nos sobra algo de carne y porque traíamos el uniforme del Barcelona, además Messi es mi ídolo, para este segundo torneo ya traemos el de Brasil y le íbamos a poner Real Diabetes, pero decidimos dejarle el nombre original", explicó.

Y es que Luis Roberto y sus Barcelonjas van por la revancha luego de haber perdido la final contra los Roba Lonches.

"Con un gol de último minuto perdimos la final pasada, la liga nos quedó de perlas a todos los gorditos, para todos los que éramos rellenos en otros equipos pues aquí si nos discutimos, hay mucha calidad, traemos buen cuadro y gracias a Dios este torneo se nos ha dado el liderato", comentó con mucho orgullo.

El "Padrino" aseguró que los Barcelonjas la andan rompiendo y por eso ya hasta planean hacer visorias para reforzarse el próximo torneo.

"Invito a la raza que traiga unos kilos de más a que participen en esta liga, se convive muy bien y conoces a más gente futbolera, a más gorditos que quieren echarle ganas, si gustan aquí son bienvenidos en la próxima temporada", indicó.

Este personaje nació en Monterrey y por eso es Tigre de corazón. Adoptado por Reynosa y orgullosamente de la Colonia Juárez. Roberto no sabe de dietas porque es un un gordo feliz que seguirá derrochando kilos y talento hasta que el cuerpo aguante.

"Vengan y suden un rato, un poco de ejercicio no está de más", finalizó.