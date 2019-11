Aparecerán en ´Doctor Who´

Los actores Stephen Fry y Lenny Henry se encontrarán con el "Señor del Tiempo" y sus amigos en el primer episodio de la temporada 12 de la serie Doctor Who, que aún no tiene fecha de estreno.

"A falta de ser elegido para un programa de exploración espacial británico, reconozco que he pasado la edad en que me considerarían. Estar en un episodio de Doctor Who sin duda cuenta como un dulce reemplazo", indicó Stephen Fry.

Mientras que Henry expresó su emoción de ser recibido en el fantástico mundo de la emisión. "Lo más cerca que estuve de la TARDIS fue cuando interpreté al Caribbean Doctor en el Show de Lenny Henry, así que como un fanático de toda la vida de Doctor Who, este es un momento muy especial para mí".

REGRESAN

BBC Studios informó que en los próximos capítulos de la producción volverá la actriz Jodie Whittaker para intepretar a "Dr. Who". Además de ella, en la siguiente temporada del programa volverán a aparecer Mandip Gill, Bradley Walsh y Tosin Cole.

El "showrunner" del programa, Chris Chibnall, refirió que Doctor Who regresará con una explosión, con dos grandes iconos británicos en papeles principales; "Stephen y Lenny son dos de mis actores favoritos, y poder incluirlos en Doctor Who en una de nuestras historias más grandes para lanzar la nueva serie, es una emoción absoluta".

Doctor Who es una producción británica de ciencia ficción que narra las aventuras del "Señor del Tiempo" conocido como "El Doctor", quien explora el Universo en su nave espacial TARDIS que cuenta con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio.

Apoyado por diversos acompañantes, el "Doctor" se enfrenta a un gran número de enemigos mientras salva civilizaciones, hace visitas en el pasado y el futuro, al tiempo que apoya a gente común y corrige injusticias.