Aparecen documentos apócrifos en la O. Fiscal

Tampico, Tam.- Un promedio de 10 documentos falsos a la semana ha detectado personal de la Oficina Fiscal de Tampico, entre los que destacan credenciales de elector, comprobantes de domicilio, cartas poder y RFC.

El titular de dicha dependencia del estado, Luis Alonso Mejía, informó que incluso en algunas ocasiones han detectado documentos clonados de personas que ya han fallecido.

Explicó que en el exterior de la oficina han detectado personas que se dedican a engañar y defraudar a los contribuyentes por lo que alertó al personal para que estén más al pendiente de la situación.

Hizo ver que esa gente ofrece a los contribuyentes documentos falsos para realizar trámites, pero éstos son detectados al momento de presentarlos.

"Documentación como comprobante de domicilio, cartas poder, credenciales del INE, RFC... Son muy hábiles para clonar, alterar y, a veces lo hacen de forma casi perfecta que no es tan fácil detectar", dijo.

"Descubrimos que había mucha gente en el exterior que se dedicaba a engañar y defraudar y poco a poco lo fuimos eliminando y ahora ya no la hay o al menos ya los quitamos, igual ponen a otros que no conocemos pero estamos al tanto para no permitir que vuelvan a hacer de las suyas", citó.

Precisó que alertó al personal sobre la situación y les advirtió que no deben prestarse a la aceptación de documentos falsificados o que no correspondan, pues podrían ser acreedores de una fuerte sanción al ser detectados.

Alonso Mejía, les pidió que cualquier situación anómala que detecten de inmediato lo pongan de conocimiento, pues en ocasiones el contribuyente se altera y amenaza al ver que no les reciben los documentos.

Manifestó que los casos se han ido disminuyendo ante la sigilosa revisión de los documentos.

"Debemos estar al pendiente porque en mi caso llegamos a encontrar incluso documentos que al meterlos al sistema resulta que ya falleció la persona, por eso debemos tener mucho cuidado en esto, no es fácil detectarlo y sí debemos estar muy aplicados", concluyó.