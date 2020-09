Aparece periodista

Puerto Vallarta.

El periodista de Puerto Vallarta, Hugo Lynn Almada, quien fue reportado como desaparecido este miércoles, volvió a su casa en buen estado de salud, confirmó la Fiscalía de Jalisco.

Por su parte, el comunicador publicó un mensaje agradeciendo la preocupación de quienes difundieron la noticia sobre su desaparición.

"Amigos todos. Agradezco su preocupación. Pasé horas en un ejercicio introspectivo que me ha servido para aquilatar la vida presente y futura, preocupé a mi familia y amigos por no haberlo hecho saber. Por ello me disculpo. Todo está bien y estoy listo para seguir adelante", indicó el comunicador.

De acuerdo con sus familiares, Lynn Almada salió de su trabajo la noche del pasado miércoles alrededor de las 19:30 horas y tras comunicarse con su esposa se perdió contacto con él, motivo por el cual acudieron ante la Fiscalía de Jalisco para levantar una denuncia.