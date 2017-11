Aparece Lety Salazar en el Face; se deslinda de crimen organizado

Matamoros, Tam.- Reaparece la ex alcaldesa de Matamoros, Lety Salazar, esto a través de un video que difundió ella misma en su cuenta de Facebook, en donde se deslinda del crimen organizado, afirmando que no tiene propiedades en los Estados Unidos y que esta a la disposición de las auditorias que se le están haciendo a sus cuentas públicas que tuvo durante su administración.

El video fue grabado en una oficina particular, en donde solo se ve un escritorio, un cuadro en color amarillo atrás de Lety, mientras que ella se dirige a sus seguidores y a la comunidad en general.

Inicia hablando que fue notificada por parte de las autoridades de la actual administración municipal, de la revisión de las cuentas publicas de cuando fue alcaldesa de esta ciudad.

"Se me pidió el solventar algunas observaciones al respecto, cosa que hice en tiempo y forma, cumpliendo de esta manera con lo que se esta pidiendo", dijo.

Arremetió en contra de algunos medios de comunicación quienes han manifestado que cuenta con algunas propiedades en los Estados Unidos, esto con recursos del mismo ayuntamiento en su momento.

"No tengo ningún bien adquirido o propiedad que haya hecho con dinero de los ciudadanos o procedencia ilícita, lo poco que tengo lo he hecho con el fruto de mi esfuerzo que es lo que me inculcaron mis padres", comentó.

"He vivido toda mi vida en Matamoros, no tengo casa en Estados Unidos como de manera mal intencionada se ha querido hacer creer en las redes sociales y en algunos medios de comunicación", añadió.

Salazar Vázquez dijo confiar plenamente en las autoridades que están revisando las cuentas, para que pronto puedan aclarar todo como corresponde, manteniéndose respetuosa de las autoridades que están al frente del estado y municipio, pero no tolerará la manipulación e injuria de los hechos.