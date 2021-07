Aparece grito homofóbico en el Campeón de Campeones

Durante los 90 minutos, la aficionada que se hizo presente en el estadio de Carson , se comportó de gran forma, sin ningún indicio de comportamiento homofóbico, pero lamentablemente no fue así.

Ya en tiempo de compensación, después de la tarjeta roja a Ambriz de La Fiera, el público se desesperó y cuando vino el despeje de José de Jesús Corona, el grito discriminatorio se hizo presente.

El silbante, Luis Enrique Santander, no dio tiempo para más, terminó el juego de inmediato y ya no hubo espacio para más manifestaciones. Pero no se fueron limpios.