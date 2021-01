Aparato para oxigenar peceras no sirve contra el covid-19: López-Gatell

“La propia persona que uno supone está enfermo de covid-19 dice: ‘sin la oxigenación del oxigenador de peceras tengo baja saturación de oxígeno, cuando me lo pongo, sube’. Hacemos la advertencia de que no necesariamente. Y lo más probable es que no lo sea, la cantidad de oxígeno que se pueda recibir de ese dispositivo sea suficiente para mantener la oxigenación de una persona enferma de covid-19 que ya está sufriendo un trastorno”, indicó el subsecretario en la conferencia de prensa vespertina.

En ese sentido, recomendó no recurrir a esa técnica y persistir en la búsqueda de atención de salud, pues los hospitales, aunque tienen un porcentaje importante de ocupación, también tienen lugares para atender a los pacientes y se seguirán haciendo las reconversiones.

La preocupación es que la potencia del aparato oxigenador, y sobre todo que es aire ambiente, con concentración de oxígeno de 21 por ciento, no necesariamente es lo que se requiere para sostener la capacidad respiratoria de una persona afectada con covid-19.

“Nos preocupa que se pierda tiempo con la esperanza de que va a funcionar y al paso de horas, días, pocos días, se deteriore la persona y se dé cuenta, tardíamente, que no es la solución adecuada médicamente hablando”, reiteró López-Gatell.

Llamó la atención que el problema actual de los tanques de oxígeno es que están siendo acaparados por la muy entendible razón de que las familias han optado tener uno en casa para usarlo en caso de ser necesario.