Apapachan al campeón

Ciudad de México

En la noche en que arrancó la Liga y por ende la defensa de su título, el rey desfiló por la alfombra roja.

Mientras Morelia y Toluca abrían fuego en el Clausura 2019, el monarca América prefirió el apapacho de su pueblo, y por partida triple.

A las 19:00 horas, el águila Celeste sobrevoló el Estadio Azteca. Luego el apagón total para que los aficionados iluminaran el escenario con la luz de sus celulares. Alrededor de 27 mil fans acudieron a la fiesta azulcrema para celebrar los títulos del primer equipo, de la femenil y la Sub 17.

Los monarcas entraron a la cancha. Recorrieron un sendero formado por 10 antorchas. Luego chocaron las manos de varios niños que formaron un pasillo mientras ondeaban pañuelos cremas.

La afición se rindió ante el profesionalismo de su capitán Oribe Peralta que ayer levantó el trofeo por todo lo alto junto a los capitanes de la Sub 17, Santiago Naveda, y de la femenil, Cecilia Santiago.

La vuelta olímpica, bajo los acordes de Queen y su "We are the Champions", marcó la despedida. Mientras los demás equipos ya se matan en la cancha, el rey está de manteles largos.