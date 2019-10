Apapachan a pequeños

La aventura de la familia Rodríguez los llevará a mundos del más allá a los que sólo se puede acceder por misteriosos portales.

Pero quienes están detrás del filme que se estrena el viernes en México querían demostrar que lo importante, al menos el domingo, era estar cerca con niños con necesidades.

La actriz Mariana Treviño y el director Paco Arango invitaron a 300 niños de fundaciones a las que donarán parte de la taquilla, así como a sus familias, a ser los primeros en ver la película Los Rodríguez y el Más Allá en una premier especial.

LOS CONSIENTEN

Desde las 9:00 horas, los infantes llegaron al cine de una plaza del sur de la CDMX.

Llenaron dos salas para ver la función que empezó a las 10:20 horas, en la que fueron consentidos con palomitas y donas.

"Ya fuimos a la Casa de la Amistad y a los comedores (de la Fundación Va por mi Cuenta), donde estuvimos conviviendo con ellos, y ahorita vamos a ver la película en conjunto para después platicar, saber qué les pareció y convivir más con ellos. Ojalá que se diviertan mucho", comentó Treviño en entrevista previa a la función.

Arango, también productor y guionista del filme, se encargó de presentar cada función para hacerle saber a los pequeños que aunque vendrán más funciones, ninguna será más especial para él que esa.

"Esta película está hecha para ustedes, para que reciban lo que necesitan niños mexicanos malitos con cáncer o a través de unos comedores donde reciben tanto cariño. hay gente ´importante´, pero hoy es el día importante", dijo Arango previo a la función.

DIVERTIDA

Al apagarse las luces, las risas no se hicieron esperar ante los problemas que atraviesa la familia Rodríguez, que de repente descubren que el fallecido abuelo era de otro planeta y ahora corren el riesgo de ser deportados.

Aunque en el filme aparecen figuras españolas como la "Chica Almodóvar" Rossy de Palma y Santiago Segura, los pequeños rieron más con Omar Chaparro y Treviño, los mexicanos del filme que les resultan familiares.

Las sonrisas no terminaron cuando llegaron los créditos, pues al salir de la sala los niños se encontraron con 300 muñecas que les fueron obsequiadas.

Treviño y Arango no se limitaron a tomarse la foto, pues el director se acercaba a la mesa de juguetes para sugerir algún modelo en particular a los niños, mientras la protagonista de Club de Cuervos no escatimaba abrazos y apapachos.