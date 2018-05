Apanica mensaje a usuarios de cajeros

sandra.tovar@elmanana.com

Mensajes de texto vía teléfono celular, causaron alarma entre los cuentahabientes de Banorte a quienes se advertía no utilizar cajeros automáticos o terminales para retiro de efectivo o pagos electrónicos.

En estos mensajes se daba a conocer una falla general en el sistema de esta casa bancaria por lo que se pedía no realizar compras o transacciones por las aplicaciones móviles.

Estos mensajes coincidieron con el hecho de que algunos cajeros automáticos se encofraban fuera de servicio y a decir del personal del banco, se trataba sólo de una falla momentánea.

Sin embargo, algunas personas prefirieron retirar directamente en la ventanilla a fin de no utilizar los cajeros.

"Me llegó un mensaje donde decía que no usara los cajeros, aquí en el banco dicen que no haga caso de eso, que son mensajes falsos ya que en banco no tiene ese servicio, pero mejor saco dinero en la ventanilla para mayor seguridad", destacó un usuario.

Dijo que aunque el mensaje sólo era para cuentahabientes de Banorte, en algunos otros centros bancarios también se tomaban precauciones.

"Mi esposa tiene cuenta en Bancomer y checo los cajeros automáticos, unos no funcionaban, decían que no tenían efectivo pero como ahí está una señorita atendiendo, les ayuda a retirar en otra maquina".

Las arcas de los bancos mexicanos sufrieron un golpe millonario ya que un grupo de hackers realizaron una operación donde obtuvieron entre 300 y 400 millones de pesos mexicanos (de 15 a 20 millones de dólares) por medio de los sistemas de banca en línea de instituciones como Banorte, el segundo banco más grande del país y Banco del Bajío.

Ante esto, los mensajes que llegaron a cuentahabientes el día de ayer, encendió un foco rojo, por lo que ayer, evitaron utilizar sus tarjetas para realizar compras en línea o obtener efectivo de cajeros automáticos.

FALLA

>Banorte informó en algunos cajeros automáticos que estos se encofraban fuera de servicio.

>Personal del banco explicó que se trataba sólo de una falla momentánea.

>Este martes EL MAÑANA informó que bancos mexicanos sufrieron un golpe millonario.

>Un grupo de hackers realizó una operación y obtuvo entre 300 y 400 millones de pesos.





ENVIANDO. Mensajes de texto estaban siendo enviados a usuarios de Banorte.