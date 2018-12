Apalean Nietas a Pink Sox

Nietas de Eva González se sirvieron con la cuchara grande por espacio de cinco entradas completas al macanear a Pink Sox al son de 20-3, en la fecha femenil de la Liga Federal Independiente de Softbol.

Las jugadoras de Eva González no descansaron en cada uno de los episodios y se dedicaron a dinamitar el campo Olimpo Salinas con 16 indiscutibles que fueron acompañados por rallys de cuatro y cinco carreras.

La jardinera en corto Melani De León anduvo en plan grande al disparar el ciclo de bateo (hit, doblete, triple y cuadrangular de campo) para terminar con productiva jornada de 5-4, pero no fue la única que destaco en el line up y su compañera Yohana Ortega en cinco turnos registro cuatro sencillos.

La pitcher Katia Tinoco se mantuvo controlada para solamente recibir cuatro hit y ponchar a tres enemigas para llevarse la victoria tranquilamente.

