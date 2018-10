Apalea Ravens a los Marlins

Las Ravens se encaminaron a la victoria desde la alta de la primera entrada con ataque de cinco carreras para doblegar 11-8 a Marlins, en la jornada femenil del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

Las primeras dos bateadoras de Ravens negociaron pasaporte para dejarle la mesa servida a Tania De León, que sin titubear puso a rodar la pelota para capitalizarlo doblete, posteriormente los errores dentro del cuadro de Marlins repercutieron en la pizarra al irse arriba 5-0.

La pitcher Berenice Cruz no se cansó en recetar ceros al rayar en el score cinco en forma consecutiva y pese que no tuvo el cierre de partido deseado no fue impedimento para que se le escapara el triunfo.