Apalea un ´nini´ a su hermana

Un agresivo terminó en las celdas de Seguridad Pública tras agredir a la hermana con palo causándole una herida en la mano.

El arresto sucedió alrededor de las 13:00 horas en la calle Guillermo Prieto de la colonia Reservas Territorial Campestre, por elementos estatales que indicaron que atendieron un llamado de auxilio ingresado al número de emergencia informándole de una persona agresiva en el lugar que estaba golpeando a dos mujeres.

Procedieron a presentarse al domicilio del problema donde las dos mujeres agredidas no proporcionaron el nombre sólo expresaron que el joven agresivo era su hijo y hermano, resaltando que ya no lo aguantan ya que no quiere trabajar y ni estudiar, por lo que al reclamarle que hiciera algo por la vida, éste se molestó golpeando con un palo de escoba a la hermana causándole una herida en la mano pero únicamente solicitaron se le retirara del domicilio ya que no quería proceder legalmente con su familiar.

El joven agresivo dijo llamarse Cristofer Beltrán Falcón de 18 años de edad, habitante del domicilio marcado con el número 548 de dicho sector, quien dijo que sí hace algo, sólo jugar futbol y hasta el momento no ha encontrado trabajo, por ello lo cuestionan en la casa, por tal motivo se inició una discusión que llegó a los golpes con su hermana y madre, resaltó que no es la primera ocasión que le echan a la Policía pero antes había logrado darse a la fuga.