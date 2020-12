Apagón no se repetirá: Obrador

Tras el apagón del lunes que afectó a más de 10 millones de personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto no se volverá a repetir, e informó que esto afectó a 12 entidades, pero destacó que se resolvió en dos horas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que este incidente será utilizado por aquellos que promueven la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asegurar que la institución no sirve.

"No se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron los técnicos. Salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico porque está totalmente intercomunicado el sistema eléctrico, es una red nacional, entonces cuando hay una falla, pues afecta no solo a un estado, sino a estados vecinos, como sucedió y hay sistemas de seguridad para no causar daños al sistema eléctrico, y automático entran estos sistemas de seguridad, fue lo que sucedió", dijo el mandatario.