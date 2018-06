Apagón general en Valle Hermoso. Poblados y ejidos también se quedaron sin servicio

Valle Hermoso, Tam. - Un apagón en la energía eléctrica se registró ayer a las 13:20 horas, dejando sin el servicio eléctrico a todo Valle Hermoso, incluyendo algunos poblados y ejidos de esta ciudad.

Según el reporte de algunos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes no están autorizados para dar declaraciones a los medios, la falla se registró de manera general y las afectaciones se sintieron hasta en ciudades vecinas como Río Bravo y Matamoros.

"Probablemente se debe a un sobrecalentamiento de la red, ya estamos trabajando en detectar el problema y atender la situación para restablecer el servicio a la brevedad, esperamos que en menos de tres horas el servicio ya este de vuelta", dijo uno de los empleados de la CFE en esta localidad.

La energía pudo restablecerse en dos horas y para las 15:00 horas de ayer ya había servicio en la comunidad de Valle Hermoso.

Los trabajadores de la Comisión, aprovecharon para exhortar a los habitantes e invitarlos a tener precaución y no sobrecalentar las líneas que abastecen a toda esta región, desconectando los aparatos eléctricos que no funcionan o no se ocupan durante la mayor parte del día.

Aseguraron también que estarán muy al pendiente para que situaciones como la que se presentó ayer, no se registren el próximo domingo día de las elecciones.