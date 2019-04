¡APAGAN EL FUEGO!

Ciudad de México

Para emergencias, marque al 911 de José Luis Sánchez Solá y Martín Palermo.

Los técnicos entraron al quite cuando más pánico había en sus clubes, Puebla y Pachuca, y los catapultaron hasta la zona de Liguilla.

En el torneo con mayor índice de DTs cesados, 10, sólo el "Chelís" y Palermo apagaron los incendios.

Sánchez Solá llegó a un Puebla contaminado, con jugadores en rebeldía con el anterior cuerpo técnico, en particular con el auxiliar Juan Reynoso. El técnico explica la mutación del equipo.

"Exterior: darles libertad, y esa libertad les dio alegría, se hicieron más 'light' los jugadores. Interior: en el terreno de juego ser muchísimo más agresivos en la recuperación y en llevarla adelante. Libertad de sentirte cómodo, sentirte bien, contento, que vayas a entregar con ganas, '¿a ver qué dice este pelón?'.

"Nadie sabe qué va a pasar mañana, todos los días les estoy cambiando cosas. Se acomodaron a eso porque no les gustaba lo otro, se ve que no les agradaba lo otro, el listón también estaba muy abajo en cuanto a eso", confesó.

Llevaba cuatro años sin dirigir en la Primera División, así que aceptó todas las condiciones, incluso la cuota de 17 puntos, que en sus cuentas ya superó porque se atribuye la victoria en el interinato de Octavio Becerril.

El Puebla es octavo de la clasificación con 23 puntos. Sí, se agarra con pinzas a la Liguilla por el momento, pero nadie esperaba un cambio tan drástico.

"De alguna manera los demás (técnicos) no se acomodaron a lo que tenían. Sí la tenía muy de pechito el señor Palermo, es un equipo de extranjeros y necesitaban un técnico extranjero que metiera a los jugadores.

"Y luego a los demás no les favorecieron los planteles, las formas, algo no les encajó. Si cambian de técnico es para hacerlo mejor, no para hacerlo peor", expresó.

El Pachuca es sexto. Palermo ha ganado 22 de los 25 puntos.

Ya solo Ricardo La Volpe amenaza con rescatar a su club, el Toluca, que ha ganado 11 puntos desde su llegada y el cual está dos unidades abajo de zona de Liguilla.