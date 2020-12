Anzaldúas: emblema y muerte

Desde hace poco más de siete décadas el canal Anzaldúas ha sido un afluente emblemático de nuestra ciudad al ser el más grande de Latinoamérica con sus más de 112 kilómetros el cual dota de agua en esta ciudad a mas de 220 mil hectáreas de sembradíos.

Aunque desde 1951 que fue construida la Planta derivada Anzaldúas no fue hasta la era de los 60 que el canal tomó un gran auge y a su vez inició una racha fatal los accidentes al caer al caudal del afluente.

Algunos de los historiadores no han coincidido sobre quién fue la primera víctima mortal de este canal, lo que si hay que destacar es que ya son centenares de personas los que han perdido la vida, algunos al caer, otros más que han aparecido como víctimas de algún delito.

Durante los últimos 20 años los accidentes viales han cobrado aún más víctimas de los que hubo en las primeras décadas, la más reciente, la registrada a la altura de las calles Aguascalientes y San Luis la cual dejó cuatro muertos, dos de ellos menores de edad.

Ceca de un 35 por ciento de los accidentes se han registrado sobre la carretera Ribereña y las personas que han perdido la vida han sido como consecuencia de caer a un canal desalinador construido desde la era de los años 60´s el cual es más peligroso desde que corre paralelo a esta ruta federal el cual inicia a la altura de Rancho Grande y culmina a unos metros del entronque con la avenida Fundadores y la calle Río Mante.

ALTO RIESGO

También un 45 por ciento de las pérdidas humanas se han registrado desde donde inicia el boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta hasta la altura de la colonia Unidad Obrera esto justo en la entrada a la colonia La Nopalera, cabe recordar solo algunos, como aquel donde una joven con una camioneta que había tomado terminó en el fondo del canal con varios menores adentro, recientemente la de los 4 militares o la de los 5 menos que quedaron huérfanos luego de que sus madres perecieran y quienes además eran hermanas al caer la camioneta Huindai que viajaban.

No sin dejar de recordar algunos casos como aquella de un joven que cayo a la altura del puente Paris con su camioneta al caudal y quien viajaba en compañía de su novia, o aquella donde una mujer murió en compañía de su hija a la altura del puente Monterrey y la cual alcanzó a pedir auxilio vía telefónica.

Han sido muchos los factores, determinantes para que se registren estos accidentes, uno de ellos la velocidad inmoderada con la que conducían aunado a el consumo de bebidas embriagantes.

En otros fallas mecánicas aunadas también a el exceso de velocidad, distractores tales como los aparatos de telefonía celular y en muchos de los casos la falta de pericia para conducir.

Al menos dos ingenieros civiles consultados por esta casa editora han coincido en señalar que muchos de estos accidentes se han podido prevenir, ambos señalan que que la falta de barandales fijos de protección o la instalación de barandas de seguridad con cables de acero serían una de las soluciones.

Previos estudios de factibilidad aunado a las matrices de vialidad se realizarían la instalación de algunas de los dos sistemas de seguridad, lo primero a considerar serían los tipos de unidades que circulan, pesos y velocidades a los que se desplazan para poder determinar.

LABOR TITÁNICA

Salvar una vida es la máxima de todo servidor público, más si se trata de personal de cuerpos de rescate es por lo que la falta de subestaciones de cuerpos de auxilio en la ciudad es necesario ante el crecimiento de los últimos 20 años.

Si bien es cierto que la modernización de la estación de Protección Civil y Bomberos ubicada sobre el boluevard Morelos será una de las obras más importantes de los últimos años no s suficiente para las necesidades de la Metrópoli de Tamaulipas.

Si bien es cierto que el Atlas de Riesgos es primordial para poder tener un plan de respuesta a la mayoría de las contingencias, no es menos importantes tener en cuenta la Matriz de Riesgos de la ciudad.

Es tan simple para poder saber las necesidades de los sectores donde busque tener un tiempo de respuesta optimo para poder brindar con eficacia un servicio de auxilio el cual marque una diferencia entre la vida y la muerte.

POR ZONAS

En un ejemplo palpable, no existen las mismas necesidades en la zona Sur de la ciudad que en la zona Centro, esto debido a los indices de crecimiento, mientras que para la zona Centro de la ciudad en colonias como Rodríguez, Longoria, Del Bosque, Hidalgo, entre otras las necesidades son más de auxilio médico ya que la mayoría de la población es de personas adultas.

A su vez el Sur al ser zona de crecimiento las necesidades cambian, hay más accidentes viales, mas incendios y hasta personas lesionadas por otros tipos de accidentes, así como los que se registran en sectores como Villa Esmeralda, La Joya, Villas de la Joya entre otras de aquel amplio sector de la ciudad.

Las inversiones no serían millonarias para poder dar a la ciudad la seguridad que merece, mientras que para zona Centro es necesaria una ambulancia, una unidad de respuesta rápida, así como un equipo de respuesta acuático, para la zona Sur es indispensable más equipamiento esto debido a la mayor cantidad de viviendas, Una unidad sirena, dos ambulancias, unidad de rescate y extracción vehicular, además de un equipo de recate multitareas.

En unos años más Reynosa tendrá mayores necesidades lo que si no hay que dejar de lado es que siempre la Seguridad Pública va a ser uno de los más grandes desafíos a vencer por parte de las autoridades.

URGE EXTREMAR LA SEGURIDAD EN TODOS LOS CANALES Y DRENES

Aunado a medidas de prevención para evitar accidentes a los diferentes canales de la ciudad es necesario descentralizar los cuerpos de respuesta, la instalaciones de subestaciones en puntos estratégicos y la capacitación serían determinantes para salvar vidas. En entrevista con EL MAÑANA, Pedro Beltran Rodríguez, Jefe de Departamento de Operaciones y Capacitación en el Centro Regional de Protección Civil del Estado señaló que es muy importante la instalación de muros de contención así como barandales para evitar accidentes letales.

Enfatizó que se redujo en poco más de un 80 por ciento el índice de accidentes fatales en los accesos a las colonias El Olmo y Hacienda Las Fuentes los cuales corren paralelos a el canal Guillermo Rodhe. Beltran Rodríguez recalcó que la capacitación es uno de los factores primordiales para poder dar respuesta a los llamados de auxilio, no solo de incendios o de accidentes viales, sino de cualquier tipo de emergencia, la profesionalización ayuda a tomar la mejor decisión y esto implica a no solo salvar una vida, también a no poner en riesgo la suya. A su llegada en el 2017 junto a su jefe Luis Ricardo Uresti, este de inmediato le encomendó la tarea de formar un equipo bien capacitado, el cual no solo atendiera una sola tarea, sino que pudieran participar en las diferentes tareas de auxilio que se brindan.

Uno de los casos mas palpables es el caso de Jaqueline Magallán una joven de apenas 24 años que no solo ha asistido a encuentros nacionales sino hasta intencionales y que además de ser Técnico en Urgencias Medicas, también realiza labores de contraincendios. Los más de 15 elementos que conforman la Unidad Regional de Protección Civil han acudido a cursos para realizar rescates a grandes alturas así como en lugares confinados, además de extracción vehicular.Hace falta también que la cultura de la prevención y cultura vial en la sociedad sea más activa, esto será determinante para que disminuya el indice de accidentes ya que en la actualidad son los factores distractores lo que más ocasiona accidentes siendo uno de estos la utilización de aparatos de comunicación.

Emblema de la ciudad, el canal Anzaldúas tiene más de 112 kilómetros de longitud y abastece de agua en esta ciudad a mas de 220 mil hectáreas de sembradíos.

Durante los últimos 20 años los accidentes han cobrado aún más víctimas de los que hubo en las primeras décadas.

El 18 de Febrero del 2018 murieron dos hermanas y salvaron a cinco menores. El 14 de Enero del 2020 se precipitó una Humbee al canal con militares a bordo y el 18 de Mayo del 2019 una madre luego de salvar a su hijo murió ahogada.