Anuncia Simple Plan gira en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La agrupación canadiense Simple Plan anunció una serie de conciertos en México para celebrar los 15 años de su álbum debut "No Pads, No Helmets ... Just Balls".

De acuerdo a un comunicado de presa, Pierre, Chuck, Sébastien, Jeff y David se presentarán primero en el escenario de Acrópolis en Puebla el 4 de noviembre; luego visitarán el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 6 de noviembre.

El 8 de noviembre la banda tocará en el Teatro Estudio Cabaret de Guadalajara y el 9 de noviembre finalizará su gira en México con un concierto en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

La agrupación se dijo agradecida porque sus fans han estado ahí a lo largo de estos últimos 15 años, razón por la que desean celebrar con un especial tour que recuerde sus orígenes en el sótano de la casa de sus padres.

"Después de lanzar nuestro quinto álbum el año pasado y tocar más de 100 shows en más de 40 países, sentimos que era importante aprovechar esta oportunidad para mirar atrás y celebrar la increíble aventura que hemos tenido como banda y como amigos. Sentimos que era importante hacer algo especial, algo que nunca hemos hecho para celebrar este momento tan importante en nuestras vidas. Es por eso que queríamos hacer este tour."

Los boletos para la Ciudad de México estarán a la venta a partir del 30 de agosto.