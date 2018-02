Anunciará PAN hoy candidatura de Mancera al Senado

Cd. de México.- El PAN anunciará esta noche la postulación de Miguel Ángel Mancera como candidato al Senado por vía plurinominal, informaron fuentes del blanquiazul.



La Comisión Permanente propondrá tres nombres y, según los más recientes acomodos, los lugares 1, 4 y 7 serían para Josefina Vázquez Mota, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y la ex dirigente panista Cecilia Romero.



Sin embargo, el Consejo Estatal del blanquiazul capitalino podría proponer a Mancera para ocupar el segundo lugar de la lista.



El ex Gobernador poblano Rafael Moreno Valle va por Hidalgo; el actual jefe de los diputados, Marko Cortés, va por su natal Michoacán; el secretario de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui, también va por esa entidad; y la ex asambleísta Kenia López por Campeche.



En la elección de 2012, el PAN obtuvo nueve senadores pluris, por lo que este año los primeros nueve lugares de la lista podrían lograr escaño, en función del porcentaje de la votación nacional que obtenga el Frente.