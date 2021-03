Anuncian una clínica de inoculación en Cameron

Docentes y educadores de los siguientes distrito escolares han sido incluidos:

- Santa Maria ISD

- Marine Military Academy

- Santa Rosa ISD

- Jubilee Academies

- Neighbors in Need of Services, INC (NINOS)

- South Texas ISD

- Harmony Schools

- Diocese of Brownsville

- IDEA Public Schools

- Los Fresnos ISD

- San Benito CISD

A los docentes se les asignó un horario especifico. Los participantes recibirán la vacuna Moderna.

Autoridades de salud del condado dice que ha asignado vacunas para los distritos escolares de Harlingen y Brownsville. También ha administrado vacunas de primera dosis a las ciudades de Los Fresnos, Port Isabel y Los Indios y de segunda dosis a las ciudades de Brownsville, Harlingen y San Benito.