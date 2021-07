Anuncian Semana de Derechos Laborales

Informó que la Semana de Derechos Laborales se ha consolidado como un valioso recurso que la comunidad reconoce para la defensa de sus derechos, ya que facilita la inter locución de la comunidad con agencias y organizaciones que vigilan el respeto de la normatividad laboral en los Estados Unidos de América.

En esta décimo primera edición, el tema general será “El valor de tu trabajo” (“The value of your work”) y el objetivo central es atraer la atención de todos los trabajadores en Estados Unidos, sin importar su condición migratoria, y en particular de aquellos que se encuentren con una visa temporal de trabajo, así como resaltar el valor de sus contribuciones a las economías de las comunidades en donde residen.

Entre otros invitados, durante las actividades organizadas por la representación consular en Brownsville, se contará con representantes de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y de Wage and Hour Division (WHD).

Finalmente señalo que la Declaración Conjunta entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento del Trabajo de EUA, suscrita en 2004 y renovada por segunda vez en 2014, sentó las bases para trabajar conjuntamente en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.