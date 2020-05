Anuncian retiro de Rey Misterio de la WWE

El luchador mexico-americano Rey Mysterio se retira, según anunció la empresa WWE, que dio a conocer que se prepara una ceremonia de despedida.

Con una imagen en redes sociales, la WWE con el logo de RAW anunció que habrá una ceremonia de retiro «la próxima semana» para el luchador azteca, sin proporcionar mayores detalles.

UPDATE: @WWERollins will be the host of @reymysterio's retirement ceremony next week on #WWERaw. https://t.co/snaPg1RnHX