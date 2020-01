Anuncian reinauguración de ´nuevo´ parque Katrina

Peñitas, Tx.

El comisionado Joe M. Flores, informó que se dan los toques finales para entregar de manera formal a la ciudadanía el renovado parque Katrina, que será reinaugurado según lo previsto los primeros días del mes de febrero.

En asociación con el Servicio de Extensión Agrilife de Texas A&M, autorices del Precinto 3 del condado, realizarán un corte de cinta para la gran reapertura del sito de esparcimiento.

La remodelación inició en 2018, cuando el precinto 3 recibió una subvención de 30 mil dólares de la iniciativa "Meet Me at the Park" de Walt Disney en apoyo de la Asociación Nacional de Recreación y Parques (NRPA) con el objetivo de proporcionar un mayor acceso a un millón de niños y familias.

La propuesta del Precinto 3 compitió contra otros de todo el país y, fue considerado uno de los proyectos más innovadores e impactantes. El dinero se usó para mejorar el parque existente al agregar un sendero para caminata, paisajes, juegos y equipos para el acondicionamiento físico.

"Crear un ambiente seguro donde nuestras familias puedan hacer ejercicio y jugar es una de nuestras principales prioridades", dijo Flores.