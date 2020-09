Anuncian regreso de los deportes al CISD

Mission, TX.

Los funcionarios del distrito escolar de Mission, (CISD), anunciaron el regreso de los estudiantes de atletismo en persona para deportes universitarios, a partir del 28 del presente mes.

Estudiantes atletas universitarios involucrados en deportes de otoño tendrán una temporada competitiva, con protocolos de protección contra la pandemia del coronavirus.

Después de evaluar cautelosa y meticulosamente todos los datos reunidos, se ha tomado la decisión de tomar un retorno medido al atletismo en persona comenzando con nuestros equipos de varsity," explicó el Dr. Carol G. Pérez, superintendente del CISD.

Para los padres que eligen permitir que sus hijos participen les podemos asegurar que estaremos tomando las salvaguardias adecuadas basadas en los estándares de CDC, UIL, el estado y nuestros funcionarios locales.

El doctor Pérez dijo que esto incluirá proyecciones diarias, desinfección frecuente y regular, distanciamiento físico, máscaras, etc. Los entrenadores deportivos de secundaria compartirán detalles sobre horarios y expectativas con los estudiantes y padres.

Las primeras competiciones podrían comenzar tan pronto como el 6 de octubre con un scrimmage de voleibol y el 9 de octubre el VMHS vs MHS scrimmage. Cuando comiencen las competiciones, el público se limitará a dos invitados por atleta. No hay otros grupos de estudiantes como bandas, animadoras, etc.

Los miembros del público serán examinados, se proporcionarán estaciones de saneamiento, se aplicarán las normas de distancia y se necesitarán máscaras.