Anuncian programa de amnistía fiscal temporal

McAllen, Tx.- La Contraloría estatal anunció un programa de amnistía fiscal temporal que da a ciertos contribuyentes deudores la oportunidad de ponerse al corriente con sus impuestos sin incurrir en multas e interés sobre los impuestos adeudados.

El programa conocido como Amnistía Fiscal de Texas está programado para del 1 de mayo hasta el 29 de junio de 2018. El programa se aplica a los períodos anteriores al primero de enero de 2018, y solo incluye las responsabilidades que no han sido previamente reportadas a la Contraloría.

Aprobada por la Legislatura de Texas en 2017, el proyecto de ley del Senado SB 1 requiere que la contraloría establezca un programa de amnistía fiscal para animar a la presentación voluntaria de informes por: los contribuyentes que no tienen un permiso del Impuesto de Uso y Ventas de Texas, o no son registrados para un impuesto o tasa administrado por la oficina de la Contraloría; y los contribuyentes que tengan un permiso, pero no han declarado completamente o adeudan impuestos o tasas adicionales.

“Nuestro programa de amnistía fiscal es una oportunidad perfecta para que los contribuyentes cumplan”, dijo Glenn Hegar, titular de la dependencia. “Tal vez se les olvidó conseguir un permiso del impuesto sobre las ventas o inadvertidamente no declararon completamente los impuestos adeudados. Si usted califica, ninguna excusa es necesaria. Puede participar en el próximo programa de amnistía fiscal y hacer lo correcto con el estado y con los otros contribuyentes”.

El Programa de Amnistía Fiscal no se aplica a los períodos actualmente bajo revisión de auditoria.