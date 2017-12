Anuncian nuevos jueces

Nueva York.- Johnny Lozada, Roselyn Sánchez y Poty Castillo serán los nuevos jueces de “Mira quién baila”, se anunció el viernes. El cantante mexicano Pablo Montero, la Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz mexicana Marlene Favela y el chef peruano Franco Noriega están entre los 10 concursantes que participarán.

La popular competencia de danza entre celebridades regresa el 17 de septiembre a Univision luego de cuatro años para una quinta temporada.

“Cuando me dijeron que si quería ser juez, me pareció maravilloso, primero para ver cómo se siente estar desde el otro lado y segundo para divertirme”, dijo Lozada, el ganador de la cuarta temporada del programa, en días recientes a The Associated Press.

El ex Menudo y presentador de TV, que hasta hace poco fungió como coanfitrión de “Despierta América”, adelantó que buscará en los concursantes “que sus líneas estén bien, y que estén progresando cada día.

“Yo por haber sido participante pues sí entiendo lo que estarán pasando, lo que les va a suceder en la competencia”, añadió. “Por lo tanto, lo que voy a estar buscando en cada uno de ellos es que se superen en cada gala”.

Los concursantes también incluyen al gimnasta cubano-estadounidense Danell Leyva, la cantante mexicana Victoria “La Mala”, el cantante boricua Ektor Rivera, el actor venezolano Alejandro Nones, la reina de belleza mexicana Ana Patricia Gámez, y la sensación de las redes sociales Chikybombom La Pantera, quienes competirán por una donación de 50,000 dólares para la causa benéfica de su preferencia.

“Estoy tan feliz por la oportunidad de ser jurado en esta nueva temporada de ‘Mira Quién Baila’. Soy fanática del programa desde que comenzó. Inclusive, una de las temporadas tuve el lanzamiento de un sencillo que hice con Flo-Rida, además de poder bailar un tango con mi compatriota Johnny Lozada”, recordó Roselyn Sánchez en declaraciones a la AP.

“Estoy sumamente agradecida de que hayan pensado en mí y me hagan parte de la familia, aunque será por tiempo limitado por mi embarazo”.