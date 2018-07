Anuncian fecha de estreno

Ciudad de México

Hace diez años Heath Ledger hizo historia con su brillante interpretación de "El Joker" en "El Caballero de la Noche" ("The Dark Knight"), con la que se convirtió en el primer ganador del Óscar por un personaje basado en comics.

Siempre se supo que Joaquín Phoenix intentaría emular la hazaña con la cinta individual que narrará los orígenes del Rey Payaso del Crimen. Ahora Warner y DC Comics confirman sus intenciones con la recién anunciada fecha de estreno.

TRAS EL ÓSCAR

De este modo, "El Joker" ("The Joker") se olvida del verano y apunta directamente al otoño y su temporada de premios. La estrategia parece coherente para un filme producido por Martin Scorsese, con un guión del nominado al Óscar como Scott Silver ("The Fighter") y protagonizado por un actor con tres nominaciones al premio de la Academia.

Los detalles de la historia no han sido revelados, pero Joaquín Phoenix explicó recientemente que "no la clasificaría en ningún género. No diría que es una película de superhéroes o una película de estudio... se siente única. Creo que más allá de la emoción de estas películas y su tamaño, existen estos increíbles personajes que lidian con los problemas del mundo real. Y a veces eso está descubierto y expuesto y otras veces no, así que siempre sentí que permanecían personajes en los cómics que eran realmente interesantes y merecían la oportunidad de ser estudiados a profundidad", dijo.

Aún es demasiado pronto, pero basado en lo que se ha visto hasta ahora, ¿tendrá "El Joker" lo necesario para competir por el Óscar? Más interesante aún, ¿la Academia finalmente reconocerá una película de superhéroes entre las mejores películas del año?