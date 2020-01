Anuncian fecha de estreno

Basada en la novela Fire & blood del autor George R. R. Martin, House of the dragon, la nueva precuela de la serie Game of thrones, se estrenará en 2022, adelantó el jefe de programación de HBO, Casey Bloys.

En un encuentro en el que el canal presentó sus novedades, Bloys dijo al portal de entretenimiento estadunidense Variety que "el equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos durante 2022".

En octubre pasado, a través de la cuenta oficial de Twitter de Game of thrones, cuyo capítulo final fue trasmitido el 19 de mayo de 2019, se compartió que la nueva producción será cocreada por George R. R. Martin en asociación con Ryan Condal.

De igual manera, se dio a conocer que George R. R. Martin y Condal dirigirán el piloto de la historia, así como el resto de los episodios, mientras que Miguel Sapochnik se encargará del trabajo de "showrunner".

La precuela basada en el libro Fire & Blood citará su historia 300 años antes de que "La casa Targaryen" fuera gobernante de los siete reinos.