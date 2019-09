Anuncian en Edinburg Festival Fire Stopper

Edinburg, Texas.- El Departamento de Bomberos de Edinburg organizará varias actividades para la comunidad en noviembre. El evento se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre en el Parque H-E-B a partir de las 2 p.m.

El festival gratuito es un evento en el que los funcionarios quieren promover la seguridad pública mediante la prevención de lesiones e incendios en la comunidad, ahora que se han incrementado los daños a viviendas por causa de rayos durante tormentas eléctricas.

Durante el festival, habrá varias agencias de seguridad pública, carnaval, música en vivo, comida y atracciones especiales.

La ciudad de Edinburg tiene plenamente identificadas las zonas de riesgo y con el evento se pretende concientizar a la ciudadanía sobre a quién dirigirse y qué hacer en caso de incendios o hechos violentos cerca de sus hogares.

El primer ´Fired Up for a Cure 5K Walk / Run with Chief´ también se llevará a cabo a partir de las 6:30 p.m. y se llevará a cabo dentro del parque municipal H-E-B y Edinburg.

Aquí está el calendario completo de eventos:

2:00 pm - Caravana de prevención de incendios de la ciudad

3:30 pm - Exhibición de seguridad pública (Parque H-E-B)

5:30 pm - Actuaciones escolares (etapa comunitaria)

6:30 pm - Caminata / Carrera de 5 km con el jefe

6:30 pm - Banda: Cenizas del Sur (Anfiteatro)

7:30 pm - Banda: Mid Night Run (Anfiteatro)

8:30 pm - County Star Jerrod Niemann (Anfiteatro)

Para obtener más información sobre el festival, comuníquese con el Departamento de Bomberos de Edinburg al (956) 383-7691.