¡Anuncian el regreso!

La Liga mexicana definirá a sus participantes al finalizar el Guardianes 2021, en mayo. El torneo regresa luego de una pausa por la pandemia en el 2020.

Además para septiembre los campeones de ambas Ligas se enfrentarán en el Campeones Cup, donde el Columbus Crew SC ya espera rival.

La Leagues Cup contará con 4 clubes de cada Liga que se eliminarán de manera directa, el torneo se llevará a cabo en su totalidad en Estados Unidos y los clubes estadounidenses jugarán los Cuartos de Final de ida en sus sedes; en esta justa estarán los mejores de ambas conferencias de la MLS, que no tengan participación en la Concachampions.

La competencia arrancará el 9 de agosto, las Semifinales se disputarán la semana del 13 de septiembre y la Final se llevará a cabo en una sede neutral para la semana del 20 de septiembre.

El campeón de esta competencia tendrá un lugar para la Concachampions de 2023. Tigres y Atlanta United fueron los campeones de las ediciones 2018 y 2019, respectivamente.

RECLAMA LA FEMENIL SALARIOS MÁS JUSTOS

La defensa de Rayadas, Mariana Cadena, y su ex compañera en Monterrey, Balbina Treviño, manifestaron su deseo de que en la Liga MX Femenil haya un salario base digno para todas las jugadoras. "Leo muchos comentarios diciendo que no deberíamos ganar lo mismo que un futbolista profesional porque no generamos lo mismo, pero no se trata de eso, ni siquiera estamos pidiendo eso, estamos pidiendo un salario justo para poder vivir, no ganar como Gignac. Entiendan el punto", enfatizó Cadena.

PRESIDENTE DE LA FMF DA DE LUISA VISTO BUENO

El presidente de la FMF valoró que su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, vea con buenos ojos una posible Liga norteamericana, entre la Liga MX y la MLS. "Me parece que es un reflejo de lo que se ha venido trabajando con Estados Unidos en los últimos años.

"Recordar que para poder llegar en 2018 y presentar lo que fue el United Bid, esa postura de todo Norteamérica para lograr el Mundial 2026, no fue sino a través de mucho trabajo, generar sinergias, entender que vamos mejor juntos en muchos proyectos que, de manera independiente, hoy se abren nuevas oportunidades. Qué bueno que internacionalmente se ve con buenos ojos las futuras nuevas alianzas", comentó.