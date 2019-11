Anuncian concierto de Cher, la diosa del pop

Edinburg, Tx.- Regresa Cher al Valle del Río Grande y lo hace a través del mejor centro de espectáculos del sur de Texas, Bert Ogden Arena de la ciudad de Edinburg, según se dio a conocer este lunes en conferencia de prensa.

"Estamos muy emocionados por anunciar la presentación de Cher, en el Bert Ogden Arena", declaró Shalimar Madrigal, director de Marketing de la arena, quien calificó a la cantante como un ícono de la de la música, "es la diosa de la música pop", añadió Madrigal, quien señaló que la cantante se presentará el próximo 8 de marzo del 2020 y destacó que éste viernes comienza la venta de boletos, a través de de la página de internet de la arena y en las taquillas del recinto.

"Here we go again tour 2020", está llamado a ser uno de los mejores que ha presentado Cher a lo largo de su carrera artística.

Con presentaciones como ésta Bert Ogden Arena ratifica su compromiso de ser sede de los mejores eventos a nivel mundial, acercando a grandes artistas y grandes presentaciones a la gente del valle, quienes no tienen que desplazarse a otras ciudades para disfrutar de los mejor, porque Bert Ogden Arena lo pone al alcance de su mano.