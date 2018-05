Anuncian álbum conmemorativo

Ciudad de México

Hace un par de semanas, Garbage anunció que saldría a la venta la reedición conmemorativa de ´Version 2.0´ con motivo de los 20 años del lanzamiento de este exitoso álbum de la banda estadunidense.

De este disco, estrenado en 1998, se desprenden sencillos como ´I Think I´m Paranoid´, ´Push It´ y ´Medication´, canción de la cual hoy Garbage compartió una versión acústica.

Version 2.0 estuvo nominado al Grammy como Mejor Álbum del Año y alcanzó la cima de la lista Billboard 200.

AGRADECIDOS

En mi opinión, Version 2.0 es el disco de Garbage por excelencia. Estamos muy agradecidos con las millones de personas que pusieron sus corazones al momento de hacer este disco y con aquellas que nos abrazaron en el momento en que fue lanzado, en especial con aquellos que continúan amando el disco hasta hoy", dijo Shirley Manson, vocalista de la banda.

Hace algunos días, a través de sus redes sociales, la agrupación también compartió dos remixes de You Look So Fine, uno realizado por Fun Lovin´ Criminals y el segundo de ellos creado por Eric Kupper Deep Drama.

La reedición de Version 2.0 estará disponible a partir del próximo 22 de junio y tendrá dos versiones. La primera será la versión remasterizada del álbum original y la segunda será una versión de lujo que incluirá 10 lados B presentes en los sencillos del disco original, además del tema Lick the Pavement.