Anuncia Contador su retiro

Madrid, España

Para el ciclista español, Alberto Contador, llegó el momento de decir adiós.

Mediante un video difundido ayer a través de sus redes sociales, el madrileño de 34 años confirmó su retiro del ciclismo profesional, y escogió la Vuelta de España para despedirse de las rodadas.

“Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya mejor despedida que en la carrera en casa y en mi país”, dijo Contador.

Será del 19 de agosto al 10 de septiembre, cuando el ibérico inicie su despedida en la competición de la Vuelta de España como integrante del conjunto Trek-Segafredo y tendrá que superar un total de 21 etapas con un recorrido total de 3 mil 324.1 kilómetros.

“Estoy seguro de que van a ser tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue”, afirmó el ciclista en su cuenta de Instagram.

Cinco etapas de montaña, su especialidad, le ofrecerán la oportunidad de medirse por última vez con el británico Chris Froome, el francés Romain Bardet y con los italianos Fabio Aru y Vincenzo Nibali, inscritos, de igual forma, en la Vuelta 2017.

En 2003 el corredor de Pinto inició su carrera profesional, y a partir de 2007 vivió años de gloria que decoró con sus siete títulos. Conquistó el Giro de Italia en dos ocasiones: 2008 y 2015, el Tour de Francia en 2007 y 2009, así como la Vuelta a España en 2008, 2012 y 2014.

Sin embargo, no todo fue éxito en su vida, en 2010 no superó el control antidopaje y dio positivo al clembuterol, que supuso su descalificación durante dos años y que lo despojó de los títulos de campeón del Tour de Francia en 2010 y del Giro de 2011.