Anuncia su retiro

Le dije a Yolanda que por supuesto que no me voy a casar; en esta vida no, no voy a ser lesbiana en esta vida". Verónica Castro, actriz

Ciudad de México.- Verónica Castro reveló a través de una publicación en Instagram que se retira de la actuación.

La actriz publicó un mensaje acompañado de un video con el fragmento de la canción "Alguna Vez", interpretada por su hijo, Cristian Castro.

"Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer del conocimiento de este público que me ha regalado sus frases, tiempo y cariño que elegí hoy, día de mi Santa Madre María de Guadalupe, para decir adiós.

53 AÑOS DE TRAYECTORIA

"La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo seguir con la agresión y el escarnio, y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión por 53 años", escribió la protagonista de La Casa de las Flores.

Castro aseguró sentirse cansada de tantos males, aunque no especificó cuáles, y agregó que se dedicará a buscar paz.

Fanáticos de la actriz lamentaron la decisión con respuestas a la publicación.

"Señora hermosa, que lástima que diga adiós, usted inspira simpatía, belleza y sencillez, se le había extrañado tanto y me dio tanto gusto verla en La Casa de las Flores y en demás apariciones, que pensé, qué padre que hubiera alguna telenovela o programa nocturno, se le respeta su decisión y sólo espero que sea una pausa y que sus detractores sean los que se retiren, un beso para una gran dama", escribió Angie Silva, usuaria de redes.

ENTRE RUMORES

En días anteriores, a la actriz se le vinculó con la conductora Yolanda Andrade, quien había dicho que se había casado con una persona muy famosa; poco después se filtró que se trataba de Castro.

Sin embargo, la intérprete desmintió los rumores en su cuenta de Twitter.

Yolanda Andrade aseguró que tiene fotos que comprueban la presunta boda entre ella y Verónica Castro; sin embargo la actriz de La casa de las flores aseveró que es una mentira y que utilizó a los medios para crearse fama.

¿De dónde surgió el rumor de la presunta boda?

Yolanda Andrade contó que se había casado en Ámsterdam con una mujer exitosa y que ya tenía hijos, sin revelar su identidad; algunos medios de comunicación especularon sobre qué famosa uniría lazo matrimonial con ella.

En julio Yolanda Andrade reveló en un video para su amiga Montserrat Oliver que si se había unido en matrimonio con una mujer "maravillosa".

DESMIENTE ENLACE

En entrevista para Maxine Woodside Verónica Castro aseguró que no se casó con Yolanda Andrade luego de que la conductora de Montse y Joe la retara a desmentir la supuesta boda entre ambas.

Inicios. La imagen corresponde al año de 1969, cuando Verónica se convirtió en la primera edecán del show matutino, cuya primera transmisión fue el 26 de noviembre de 1967