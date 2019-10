Anuncia su primer álbum navideño

El cantante británico Robbie Williams se contagió de la alegría de las fiestas de fin de año y anunció que lanzará su primer álbum navideño, en un video en el lució un atuendo inspirado en la era victoriana.

"The Christmas Present", compuesto por los discos "Christmas Past" y "Christmas Future", se lanzará el 22 de noviembre.

Williams presentará canciones originales y covers, incluyendo duetos con otros cantantes como Bryan Adams, Rod Stewart y Jamie Cullum. También hay colaboraciones con el boxeador Tyson Fury y con Peter Conway, padre del músico.

Estoy más que emocionado de anunciar mi primer álbum de Navidad. He hecho muchas cosas en mi carrera y lanzar este disco es otro sueño hecho realidad", dijo Williams en un comunicado.

El intérprete de "Let Me Entertain You" y "Angels" alcanzó el codiciado primer lugar en las listas británicas durante la Navidad de 2001, con el dueto "Somethin´ Stupid" junto a la actriz Nicole Kidman