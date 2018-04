Anuncia sorpresivo embarazo

Ciudad de México

Fue una sorpresa para todos, incluyendo a sus fans, que la actriz Kate Hudson anunciara que está embarazada. La hija de Goldie Hawn posteó a través de Instagram un video donde ella y su novio, Danny Fujikawa y sus dos hijos, Ryder Robinson y Bingham Hawn Bellamy, están en espera de tronar cuatro globos negros para saber si se trata de una niña o un niño.

A continuación, los globos explotan y saltan confeti y globos más pequeños de color rosa en señal de que tendrá una niña. Todos brincan de emoción y de pronto llegan a la escena varios amigos de la actriz para abrazarla y felicitarla.

Al pie del video, la intérprete de "How to loose a guy in ten days", escribió: "¡Sorpresa! Si te has preguntado por qué he estado tan ausente en mis redes sociales es porque he estado enferma. Fue el primer trimestre más pesado de todos mis embarazos. Hasta los zooms de la cámara y de las redes sociales me causaban nauseas. Superzoom es una manera fácil de meter la cabeza en el inodoro, los instagrams de comida me hacen temblar y ver las stories me hizo sentirme aún más agotada que de costumbre. Si me has visto salir, sonreír y fingir que todo es increíble ... ¡estaba mintiendo...! Hemos estado tratando de mantener este embarazo en secreto el mayor tiempo posible, pero ahora salió mi baby bump y es demasiado difícil ocultarlo y francamente esconderse es más agotador que ya decir la noticia. ¡Mis hijos, Danny, yo y toda la familia estamos entusiasmados! Una niña pequeña viene en camino".

No cabe duda de que la actriz está feliz, pues aunque ya tenía dos hijos de 14 y seis años, ya necesitaba a una pequeña cómplice.