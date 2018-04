Anuncia show en Las Vegas

Gwen Stefani presentará un espectáculo fijo en Las Vegas.

La vocalista de No Doubt confirmó este martes en Twitter el show Just a Girl, que ofrecerá en el Zappos Theatre del casino Planet Hollywood. Este recinto (antes llamado The AXIS) alojó entre 2013 y 2017 la serie de conciertos Piece of Me, de Britney Spears.

Stefani tiene confirmadas 25 fechas, entre el 27 de junio y el 16 de marzo. La cantante lanzó el año pasado el álbum You Make it Feel Like Christmas, compuesto de temas navideños clásicos y originales.

Otras estrellas que han ofrecido espectáculos fijos en Las Vegas son Céline Dion, Cher, Bette Midler y Shania Twain.