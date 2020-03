Anuncia show de aniversario

A través de sus redes sociales, la banda de rock, Foo Fighters, anunció el cartel del festival DC Jam, el cual se celebrará el próximo 4 de julio en el Fedex Field.

Dave Grohl y compañía serán los headliners del evento, donde celebrarán el 25 aniversario de su disco homónimo debut.

Los artistas que completan el cartel son Chris Stapleton, Pharrell Williams, The Go Go´s, Band of Horses, Durand Jones and the Indications, The Regrettes, Beach Bunny y Radkey.

MÁS BANDAS

Algunas bandas como Durand Jones, The Regrettes y Beach Bunny mostraron su felicidad de compartir escenario con Foo Fighters por medio de Twitter.

"Emocionados de de anuncias que nos uniremos a Foo Fighters y otros grandes actos el próximo 4 de julio".

Foo Fighters lanzó su primer álbum el 4 de julio de 1995 y logró vender más de un millón de copias en Estados Unidos.

Su último trabajo, "Concrete and Gold", salió en el 2017 y como parte de la promoción de su disco, llegaron a México para encabezar el Festival Corona Capital de ese año.