Anuncia Robben su retiro de las canchas

Monterrey, México.- De acuerdo con reportes, el holandés Arjen Robben decidió colgar los botines desde este jueves. Después de terminar su contrato con el Bayern Múnich, el extremo de 35 años de edad no buscó otro club y puso fin a su carrera.

"He estado pensando mucho en las últimas semanas. Como todo el mundo sabe, me tomé un tiempo para tomar una decisión meditada sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern Múnich. Y decidí poner fin a mi carrera como jugador de fútbol profesional. Es sin duda la decisión más dura que he tenido que hacer en mi carrera", mencionó.

Robben inició su carrera con el Groningen de su país natal y posteriormente pasó por el PSV, Chelsea y Real Madrid, antes de recalar en el cuadro bávaro.

En el Bayern tuvo su época más laureada al conquistar ocho títulos de Bundesliga, cinco Copas de Alemania, un Mundial de Clubes, una Liga de Campeones, además de ser nombrado el mejor jugador de la Temporada 2009/2010 de la Liga alemana.