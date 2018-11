Anuncia retiro temporal

Ciudad de México

Maluma anunció su retiro temporal de los escenarios, en un par de clips publicados en su Instagram, el cantante colombiano compartió que necesita un descanso para darse a sí mismo.

"Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido", explicó el músico.

La relevación causó tanto reacciones positivas como negativas ya que, mientras sus seguidoras le dedicaron mensajes de apoyo, otros celebraron su salida.

Con la frase "Meditación con muy buena compañía", Juan Luis Londoño, su nombre real, compartió una fotografía de él con su mascota en lo que parece ser una sesión de Yoga.