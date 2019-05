Anuncia Rafael Márquez su salida como directivo del Atlas

CIUDAD DE MÉXICO.

Los cambios en el Atlas continúan. Ahora se confirmó que Rafael Márquez no seguirá como presidente deportivo del equipo.



Este miércoles, por medio de un mensaje en redes sociales, el símbolo de los rojinegros se despidió de los aficionados.



"He evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado", escribió el "Káiser mexicano".



Apenas el lunes, se oficializó que el Grupo Orlegi Sports tomará el control del Atlas, al adquirir las acciones mayoritarias del club. Con la misión de crear un proyecto ambicioso para devolverle el protagonismo a los zorros.



La etapa de Márquez como directivo no duró ni un año. Y el exfutbolista se va con más pena que gloria en su gestión, ya que en los dos torneos que estuvo al mando el equipo no clasificó a la Liguilla y estuvo en los últimos lugares.