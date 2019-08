Anuncia que padece cáncer

Ciudad de México.- El músico Eddie Money dio a conocer que tiene cáncer de esófago en etapa cuatro, reportó el portal Daily News.

Money reveló la información en las grabaciones de uno de los capítulos de sus serie de AXS, The Real Money, y agregó que se enteró de su padecimiento en chequeo médico el otoño pasado.

La esposa del famoso, Laurie, dijo que el cáncer del intérprete de "Baby Hold On" se había extendido a su hígado.

"¿Voy a vivir mucho tiempo? Quién sabe. Está en manos de Dios. ¿Pero saben qué? Tomaré todos los días que pueda. Cada día sobre la tierra es un buen día", contó el famoso.

"No quiero ocultarle a todos el hecho de que tengo cáncer. No es honesto. Quiero ser honesto con todos. Quiero que la gente sepa que al combatir el cáncer he recorrido un largo camino y no todos mueren de cáncer".

El anuncio de Money sobre su cáncer se produce en medio de su recuperación de complicaciones no reveladas que ha sufrido tras una operación de una válvula cardíaca; también canceló su más reciente gira en julio tras sufrir una neumonía.

El 12 de septiembre se emitirá en AXS TV el episodio de The Real Money completo en el que habla sobre su padecimiento.