Anuncia Netflix secuela de la película

Ciudad de México

Netflix anunció ayer que su cinta de acción y fantasía Bright, estrenada el pasado 22 de diciembre, tendrá una secuela.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, se espera que los protagonistas Will Smith y Joel Edgerton regresen para este proyecto, al igual que el director David Ayer. El guionista de la cinta original, Max Landis, no participará en la segunda parte y será reemplazado por Ayer.

ÉXITO PESE A CRÍTICAS

Bright se lleva a cabo en una versión de Los Ángeles donde seres humanos conviven con criaturas fantásticas. En el primer filme, un policía humano (Smith) y uno orco (Edgerton) trabajan juntos para evitar que una varita mágica caiga en las manos equivocadas.

El proyecto recibió críticas principalmente negativas pero tuvo éxito entre el público, pues, sólo en Estados Unidos, fue visto por cerca de 11 millones de personas en sus primeros tres días. Netflix anunció que ya es su película original más exitosa.

Aún no se ha revelado el título de la secuela ni cuándo será estrenada.