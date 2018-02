Anuncia José Madero nuevo disco como solista

Cd. de México.- Diez canciones originales son el regalo que José Madero quiere darle a sus fans por apoyarlo como solista desde 2016 cuando salió su álbum debut Carmesí.



"Es un disco experimental, para mí es dar un extra a toda la gente que me ha apoyado, sé qué es muy pronto para sacar un tercer disco, pero lo veo como una manera de dar un regalo. Son 10 canciones nuevas con otra mentalidad", señaló el cantante durante conferencia de prensa.



El nuevo álbum se llamará Alba y será una exploración sobre la nostalgia.



"Ya tengo 37 años, vivo mucho de mis recuerdos del pasado y yo creo que eso está mal, la señora nostalgia es una mentirosa, no te deja disfrutar el momento", agregó.



"Alba es el amanecer, el abrir los ojos de que el pasado ya quedó atrás, que hay que vivir el presente para disfrutar el futuro".



Sin embargo, seguirá con la gira del disco Noche, que tiene medio año de haber salido.



Alba sólo se comercializará en el concierto Ébano y Marfil, el 14 de abril en el Pepsi Center y saldrá en plataformas digitales a partir de marzo.



"Tocaré todas mis canciones como solista, desde Carmesí y Noche, hasta Alba completo, yo creo que nunca lo voy a volver a hacer, por eso es único e irrepetible".



El solista, que recibió los reconocimientos de disco platino por el álbum Carmesí y Oro por Noche durante la conferencia de prensa sobre su próximo show, considera que pese a la aceptación de los fans, todavía le queda mucho trabajo por delante para posicionar su música.



"Necesito seguir creciendo y eso implica muchísimo esfuerzo de muchas personas porque José Madero todavía no es un nombre que muchas personas conozcan y tengo que hacer que ese nombre sea grande por sí solo, sin ningún grupo", aseguró.